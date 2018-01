Turvafirma andis Tartumaal politseile üle mehe, kes oli võõrasse majja tunginud ning tassis sealt välja asju, ehetest raamatuteni.

G4Si turvatöötajad pidasid 6. jaanuaril kinni mehe, kes oli Tartumaal Kambja vallas eramusse sisse murdnud ja käivitanud majaomaniku auto. Patrull leidis eest 30. eluaastates ebaadekvaatselt käitunud mehe. Maja ees seisis töötava mootoriga auto ja mees pakkis kokku majas olnud asju, ehetest raamatuteni.

Sündmuskohale saadeti teinegi patrull ja turvatöötajad pidasid majja tunginud mehe kinni. Kohale kutsuti politsei ja juhtunust informeeriti majaomanikku. Viimase sõnul poleks tohtinud majas sel ajal kedagi olla, vahendas G4Si kommunikatsioonijuht Reimo Raja.

Kui majaomanik sündmuskohale jõudis, siis kinnitas ta politseile, et hoonesse tunginud mees on talle võõras ja tegemist on sissemurdmisega. Maja üle vaadates selgus, et valveseade on lõhutud ja sireen koos juhtmetega alla tõmmatud, märkis Raja.

Auto võtmed oli sissemurdja leidnud majast. Turvatöötajad andsid majja tunginud mehe üle politseinikele, kes andsid ta arstide hoole alla. Juhtunu üksikasjad selguvad kriminaalmenetluses.