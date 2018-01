Teie arusaam sellest, millele kulutada, on erinev. Üks läheks parema meelega Soome kruiisile, teine tahaks lõunamaa lukshotelli basseini ääres peesitada. Ära lase pahameelel kasvada, vaid uuri, miks on sinu partneril teised prioriteedid, kui sinul. Võib-olla kui üksteist mõistate, mõtleb üks teist ümber või vähemalt jõuate mõlemaid rahuldava kompromissini.

Üksteisega mittenõustumine, arusaamatused, möödarääkimised, nääklused - ka pealtnäha kõige täiuslikumad paarid võivad vahel tülli minna. See on täiesti normaalne. Pole ju olemas kaht täiesti ühesugust inimest. Ajakiri Women's Health pani kirja viis tüliõuna, mis on täiesti tavalised ja tulevad ette ka parimatel paaridel.

Kas ta teeb voodi „valesti“ üles? Ei oska korralikult valget ja värvilist pesu eraldada? Kas tema ei saa aru, milleks on vaja lõhnaküünlaid ja miks peab ostma just seda nõudepesuvahendit? Nendel hetkedel tuleks endalt küsida: kui tähtis see mure tegelikult on? Kas meie suhe peab sellele vastu, et meil on erinev lähenemine nõudepesule või voodi ülestegemisele? Kui jah, siis ei ole see ärritumist väärt. Ja kui see sind tõesti nii kangesti häirib, siis ära õienda, vaid õpeta, kuidas õigesti teha.

3. Erinev seksuaalse aktiivsuse tase

See on tõepoolest keeruline moment, sest ühest küljest ei tohi kumbki osapool iialgi tunda, et teda kasutatakse ära või et intiimsed olukorrad tekitavad ebamugavust. Teisest küljest on partneri seksuaalse tähelepanu eiramine tema jaoks kurb. Ka siin aitab ennekõike rääkimine ja mõistmine, miks su partner on sinust seksuaalselt rohkem või vähem aktiivsem. Võib-olla pole asi niivõrd sageduses, vaid selles, mida ja kuidas tehakse. Näita talle, mis sulle meeldib.

4. Erinev suhtlemisvajadus

Võib-olla vajad sina hoopis rohkem omaette olemise aega, tema vähem või vastupidi. Selle asemel, et partnerit süüdistada talle tähtsate muude tegevuste eelistamisel, pigem avalda toetust, kuid anna mõista, et kõige muu sees ei tahaks sa teievahelist sidet kaotada. Või kui oled see, kes ei vaja nii palju koosolemist, ära tõuka oma kaaslast eemale, vaid küsi: mida saaksime lisaks sellele, millega mina eraldi tegelen, koos teha? Võib-olla saate kumbki üksteist oma individuaalsete huvide maailma rohkem kaasata?

5. Puhtus