2018 ähvardab muusikasõbra pankrotti viia. Eestisse on tulemas Kraftwerk, Iron Maiden, Nickelback ja Guns N'Roses, kui mainida vaid mõnda säravat nime. „Tekib juba täitsa välismaa-tunne. Tõesti ongi nii nagu Stockholmis või Kopenhaagenis, suuri kontserte tuleb järjest,“ kinnitab promootor Eva Palm, kelle sõnul on Baltikum siiani kontserdiäris nurgatagune ala, kuhu eriti ei kiputa.

„Loomulikult on häid artiste kontserdigraafikusse juurde tulnud. Elatustase on tõusnud ja rahvas otsib kvaliteetset meelelahutust, sellele kulutatakse rohkem,“ seletab Live Nation Estonia (endise BDG) peapromootor Eva Palm.

Suurt huvi kontsertide vastu näitab kas või see, et otsa saanud piletid toovad kaasa kirjade laviini: „Mis mõttes on üritus välja müüdud? Miks te ei tee siis seda lauluväljakul?“ Palm muigab, et asi päris nii lihtne ei ole. „Aga see on tore tunne. Paar aastat tagasi tundus, et annagi ainult inimestele retroesinejad ette ja sellest piisab.“

Leidub nurisejaid, kes ütlevad, et praegugi külastavad Eestit valdavalt popmuusikatähed, kelle suurhitid jäävad aastate või aastakümnete taha. „Jah, nad ei ole ehk kõige värskemad, aga nad on maailma mõistes A-klassi artistid, kes toovad kõikjal areenid täis. Iron Maiden on raudnael – igaüks tahab nende kontserti korraldada. Guns N’Rosesi tuur oli eelmisel aastal üliedukas. Bryan Adams on väga kvaliteetne artist – tundub küll, et ta on siin palju käinud, aga samas on ta selline esineja, et kui ta lavale tuleb, oled sa esimesest hetkest võlutud,“ loetleb Palm.