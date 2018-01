"Seda krooni kandes tuleb võimalikult paigal olla. Sa ei tohi kõnet lugedes alla vaadata, vaid pead selle kõrgemale tõstma. Kui sa vaataksid, murraksid sa kaela ja kroon kukuks maha," rääkis kroonijuveelide ekspert Alastair Bruce. "Seega on kroonide juures mõned puudused, kuid muus osas on need üsna tähtsad asjad."

Sama krooni kandis omal ajal Elizabeth II isa kuningas George VI, kuid seda on kohendatud naiselikumaks. "Õnneks on mul isaga enamvähem samasuguse kujuga pea. Kuid kui sa selle pähe paned, siis see püsib. See lihtsalt jääb pähe," märkis Elizabeth dokumentaalfilmis "The Coronation".