Nädala jooksul peaksid tööd alustama kõik Eesti olulisemad suusakeskused, neljapäeva õhtul külmemaks läinud ilm lubas igal pool käivitada lumekahurid ja sellest annavad suusakeskused oma kanalite kaudu usinasti teada.

„Võib-olla saame nõlvad avada juba reedel, aga laupäeval kindlasti,“ ütleb Airis Vesk Kiviõli seikluspargist. Ehkki tuhamäel uhavad valget õige mitu masinat, siis kiiremini lihtsalt ei saa. „Nõlv on liiga paljas ja külmakraade ei ole veel niipalju, et kiiresti-kiiresti teha. Natuke läheb aega.“

Otepää kandis Kuutsemäel on mõni nõlv kogu aeg kasutuses olnud, kuid reedel hõiskab nende Facebooki lehekülg: „Prognoosid on lõpuks sellised, et Kuutsemäe lumemöldrid saavad täna õhtul keerata lumekahurite ventiilid taas lahti ning kauaoodatud lume tootmine võib alata. Laupäeva hommikuks peaks Lilleoru nõlv olema taas heas konditsioonis. Soodsate tingimuste ja lubatud prognoosi korral saab ka Kuutse nõlval vähemalt pühapäeva lõunast suusatada-lauatada.“