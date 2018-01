Trameka Brown-Berry 9-aastane poeg tuli ühel päeval koolist koju ja näitas emale kummalist ülesannet, mida koolis täitma pidi. Selles palus õpetaja nimetada orjapidamise kolm head ja kolm halba külge.

Ema oli jahmunud ja võttis ühendust kooli direktoriga, kirjutab CafeMom. Ka kirjutas Trameka juhtunust Facebooki, imestades, et kas tõesti tema ainsana peab säärast teemapüstitust solvavaks. Ta polnud ainus - mitmed vanemad kirjutasid kristliku suunaga erakoolile üllatunud ja üsna pahaseid kirju. Ega Eestigi koolis poleks selline küsimus meie ajalugu arvestades ehk kõige mõistlikum...

„Mitte ainult polnud minu poeg ebameeldivas olukorras, vaid ka teised õpilased, kes pole mustanahalised,“ ütles Trameka. Kooli direktor vastas: „Selle ülesande eesmärk ei olnud kindlasti see, et õpilased arutleksid selle üle, et kas orjus on mingiski vormis vastuvõetav. Selline mõte on vastuolus meie põhiväärtuste ja uskumustega, mille järgi on kõik inimesed võrdsed ja väärikad.“ Ta vabandas ning lubas õpetajaskonnale vastava koolituse korraldada.