Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Toomas Liiva sõnul viisid kahtlustatava kiire tabamiseni Tartu politseijaoskonna erinevate üksuste hea koostöö ning tähelepanelikelt linnakodanikelt saadud vihjed.

„Seni kogutud tõendid annavad meile alust varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud 28-aastast meest kahtlustada mõlemas tanklaröövis osalemises,“ ütles Liiva, kelle sõnul paluti mees vahistada, et välistada uusi kuritegusid.

Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Kalle Valli sõnul on ülikoolilinnas järjestikku aset leidnud kaks tanklaröövi väga erandlikud, mistõttu keskendusid Tartu politseinikud kohe kurjategijate tabamisele. „Tähelepanelike inimeste vihjeid ja erinevaid tõendeid kõrvutades jõudsime kiirelt veendumusele, et mõlemas tanklaröövis on alust kahtlustada 28aastast politseile juba varasemast tuttavat meest,“ lisas Vall.

Kahtlustatav õnnestus Tartus kinni pidada 11. jaanuari hommikul. Kuivõrd esimese tanklaröövi kaasosalise isik on veel tuvastamisel, jätkavad politseinikud aktiivset tööd ning paluvad jätkuvalt uurimisele kaasa aitava info kogumiseks linlaste abi.

Ringkonnaprokurör Liiva sõnul karistab kohus süüdimõistmisel sellise teo eest 3–15aastase vangistusega. „Iga inimene, kes Eestis relva või vägivalda kasutades ehk röövides kellegi vara ära võtab, lõpetab suure tõenäosusega pikaajalises vangistuses,“ ütles Liiva.