Ott Lepland sobib superstaarisaate kohtunikuks juba seetõttu, sest ta oli esimene noormees, kes saate võidu koju tõi. Aasta oli siis 2009 ja saate oli teleekraanidel kolmandat hooaega. Pärast superstaarisaate võitu on ta oma karjääriga edukalt jätkanud, esindades muuhulgas Eestit ka Eurovisioni lauluvõistlusel. Kui muidu pidas Lepland kohtunikuametit Kanal 2 saates „Väikesed hiiglased", siis sealses kohtunikerivis on tehtud muudatus ja tema asemel jätkab Tanel Padar. Kusjuures, Padar oli viimasel hooajal üks superstaarisaate kohtunikest. Kas Lepland ja Padar vahetavad omavahel saated? Seda näitab vaid aeg! Õhtuleht ootab igatahes põnevusega!

Õhtuleht spekuleerib, kellest võiksid saada uued staarisaate kohtunikud. Oletame, et uuel hooajal kohtunikepinki istujad on staarisaate kontekstis uued tegijad ja vanad tuttavad kohtunikud enam ei jätka.

Eile selgus, et Rein Rannap peagi taas teleekraanile tulevas talendisaates „Eesti otsib superstaari“ kohtuniku rollis ei jätka. TV3 kergitas saladusloori, et uuel hooajal istub kohtunikupinki kaks meest ja üks naine. Kes need olema saavad, pole telekanal veel avalikustatud.

Superstaarisaate kasvandikeks sobiks kohtunikerivvi nagu valatult ka Birgit Sarrap ja Jüri Pootsmann - üks neist võitis esimese, teine viimase hooaja. Mõlemad on käinud sarnaselt Leplandile ka Eurovisionil Eestit esindamas ja suutnud oma juured sügavale Eesti muusikamaailma kinnitada. Saate vilistlastena oskaksid nad staarihakatisi paremini mõista ja ehk mõningatest nende pisiapsakatest möödagi vaadata - on ju nemad kogu saates olevat möllu ja pinget omal nahal kogenud!

Viimasel hooajal hindas staarikspürgijaid muusik Jarek Kasar alias Chalice. Andeka sõnasepana ei jäänud ta ühegi algaja superstaari esitust kommenteerides hätta ja tegi seda endale omasel muhedal moel. Samasugune sõnameister on ka räppar Henry Kõrvits alias Genka, kes on samamoodi Eesti muusikamaailmas pikalt tegutsenud ja rõõmustaks staarisaate kohtunikuna kindlasti paljusid televaatajaid, fänne kui ka saates osalejaid.

Genka (Jörgen Norkroos)

Lauljatar Eda-Ines Etti on Eesti muusikamaastikul tegutsenud juba 1999. aastast, mistõttu ei teki kahtlustki, et Ines kohtuniku rolli sobiks. Ka TV3 ekraanil oleme juba harjunud teda nägema, sest ta juhib saadet „Me armastame Eestit". Äkki näeme teda nüüd ka superstaarisaates?

Eda-Ines Etti (Õhtuleht)

Kahtlemata on Eesti ühed kõige suuremad superstaarid Ivo Linna, Anne Veski ja Marju Länik. Aastakümneid meie muusikamaastikusse panustanud lauljad ei vaja kohalikule publikule mingit tutvustamist. Oma tohutu kogemustepagasiga suudaksid nad kahtlemata anda noortele superstaarihakatistele väga kasulikke nõuandeid ja konstruktiivset kriitikat.

Marju Länik (Robin Roots)

Stig Rästa sobiks saate kohtunikuks ideaalselt juba seetõttu, et hitimeistrina oskab ta staarigeeni ilmselt silmapilkselt ära tunda. Noorte superstaaridega on tal kamaluga kogemust, näiteks on ta toonud koduse publikuni poistebändi Beyond Beyond. Staarigeeni sobiks hindama ka Tomi Rahula, kes tõi oma abikaasa Anni Rahulaga Eesti muusikailma andeka noore lauljatari Ariadne.

Stig Rästa (Õhtuleht)

Tomi Rahula (Alar Truu)

Anu Saagim pole küll muusikaga otseselt kuigi palju kokku puutunud, ent kõike seda, mis kuulub staariks olemise juurde, ei tea keegi teine paremini. Saagim suudaks staarikspürgijaid kostitada karmi, ent õiglase kriitikaga ja anda neile hindamatut nõu. Küll aga on üsna ebatõenäoline, et Saagimit uuel aastal staarisaates näeme - teatavasti on tal Õhtulehes üsna palju tööd.