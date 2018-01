Samavõrra kui Tallinna linn hoolitseb Venemaa telejaama rahastades Eesti venekeelsete elanike teavitamise eest, tulnuks Toompea võimuliidul hoolt kanda ka sellest aastast ellu viidava maksureformi kõigist tagajärgedest teavitamise eest.

Läbi eelneva aasta armastasid kõigi võimuparteide poliitikud korrata, kuidas rahvas võidab muudatustest kuni 64 eurot rohkem kätte. Suur oli selle mantraga uinutatud töötavate pensionäride üllatus, kui uuel aastal selgus, et võidu asemel võivad nad tegelikult kaotada kuni 83 eurot kuus. Oleks kõigest sellest ausalt ja ilustamata juba varem juttu tehtud, poleks saanud aasta alguses tekkida ka töötavate pensionäride negatiivset üllatust, solvumist ja riigi peale pahandamist. Toimunu on negatiivne näide, kuidas ilustatud info jagamisega võib pöördumatut kahju tekitada. Poliitikud otseselt ei valetanud, kuid jätsid selgelt rääkimata, kes on maksureformi kaotajad.

Kuid ka tagantjärele tulekahju kustutamine on läinud üle kivide ja kändude. Pole just tavapärane, et mõni poliitik vabandaks vastuvõetud seaduse pärast, samas kinnitades, et seadus on tegelikult hea ja seda muutma ei hakata. Mille pärast siis üldse vabandada?

Sootuks rappa on võimuliit aga läinud juttudega, et enamuse õnne nimel on töötavate pensionäride kui vähemuse sattumine maksuhammasrataste vahele igati õigustatud. Selline lähenemine ei erine kuigivõrd staliniaegsest – kus metsa raiutakse, seal pilpad lendavad. Eesti töötav pensionär ei taha kindlasti olla see vähemus, kellest ühiskonna silmis tehakse ahne enesekeskne vanainimene, kes ei suuda ega taha mõelda laiemalt kui isikliku rahakoti täitmine.

Küsimus pole mitte niivõrd vähenevas sissetulekus, kuivõrd väärtuslikuks ühiskonnaliikmeks pidamises. Kui poliitikud pidupäevakõnedes rõhutavad, et igaüks on tähtis, siis pidanuks valitsus ka maksureformist kaotajaid teavitada samasuguse kirega kui peaminister Jüri Ratase kodupartei Tallinnas Venemaa telekanalist eetriaega ostes.