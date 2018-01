Peaminister Abega on Tallinnas kaasas ka esinduslik äri- ja meediadelegatsioon. „Eesti ja Jaapani suhted poliitilisel tasandil on väga head ja ma loodan, et ka see visiit aitab kaasa meie ettevõtete suuremale koostööle ja tihedamate kaubandussuhete tekkimisele,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist. Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal mullu detsembris jõuti ka sisulisele kokkuleppele Jaapani ja Euroopa Liidu majanduspartnerluse leppe osas, mis jõustumisel oluliselt soodustab omavahelist kaubavahetust.