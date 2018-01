Eesti voodoo-nõid Raul Hunt leiab, et otsus üritus ära jätta sündis vaid seetõttu, et otsustajad elavad nii-öelda kristlikus inforuumis. „Kui otsustajad oleks olnud nõidade inforuumis, siis nad poleks ähvardusest välja teinud. Või hoopis küsinud nõidade kaitset,“ usub mees.

Voodoo-asjatundja Raul Hunt kinnitab, et needus, kui kellegi energeetiline mõjutamine, on tõepoolest võimalik. Kuna Orissaares toimuma pidanud kohtumisõhtu jäeti ususekti liikme sõnade tõttu ära, siis võib juhtunut ka edukaks needmiseks nimetada.

„Inimene on karjaloom ja ta instinktiivselt allub autoriteedile. Ja kui see, keda inimene peab autoriteediks, midagi ütleb, siis see hakkab inimese alateadvuses elama oma elu,“ selgitab nõid. Hunt toob näiteks mustlased, kellega käib kaasas teatud maagia kuvand. “Nõrgema psüühikaga inimesele mõjub mustlase öeldud sõnad needusest loomulikult negatiivselt,“ kinnitab ta.

„Ka Orissaare loos on tegemist sama, negatiivse platseebo efektiga. Massile needuse peale panemine on ju teiste sõnadega massidega manipuleerimine,“ ütleb ta. Ta leiab, et probleem seisneb inimestes endis ning nad ei tohiks lasta end mõjutada lasta.

„Nemad peavad endale otsa vaatama, et miks see neid ehmatas ja sulgema enda hinges selle koha. Reaalsuses suur osa inimesi, kellel on mingid jamad elus, usuvad, et neil on needus. Kui aga neile öelda, et neil ei ole needust, siis leidub isegi neid, kes on selle pärast väga pettunud,“ teab voodoo-nõid rääkida enda kogemusest.

Kuidas siis needusest vabanemine käib? „Põhimõtteliselt piisab sellest, kui nõid ütleb: kõik, sinu needus on nüüd läinud! Aga inimesed ju tahavad tsirkust saada. Noh, et nõid teeks mingit rituaali jne. See on aga lihtsalt meelelahutusprogramm ja inimene peaks selle tsirkuse eest siiski tasuma, sest see ju kulutab nõia aega ja energiat,“ selgitab ta miks nõiad küsivad tihtipeale oma teenuste eest raha.

Samas tunnistab ta, et needust on võimalik kellelegi peale panna küll. See on inimese energeetiline mõjutamine. Noh, muidugi on terve hunnik rituaale ja retsepte, kuidas needust peale panna aga noh. Seda vist avaldama ei hakka,“ naerab Hunt.

Voodoo-nõid Hunt ütleb, et inimese kõige suurem needus on tema ise, mistõttu pole vaja kunagi kedagi teist süüdistada, vaid tegeleda iseendaga.

Needuse peale panemine ning maha võtmine on teatud ringkonnas äri. Kui keegi raha eest inimestelt needust maha võtab, siis kas tegemist on pettusega? “Selline teguviis kvalifitseerub kuriteoks ehk karistusseadustikus sätestatud kelmuse paragrahvi alla juhul kui teadlikult on tekitatud vale ettekujutus varalise kasu saamise eesmärgil,“ kinnitab PPA pressiesindaja Maria Aava.

Aava kinnitab, et politseil tuleb tegeleda muredega, mis on ka seotud needusega ähvardamisega. „Kahjuks leidub inimesi, kes agressiivsete müügitaktikatega inimeste ohvriks langevad. Politseile on selliseid juhtumeid varasematest aastatest teada, et näiteks kaubanduskeskuste parklates lähenetakse ning sarnast teenust pakutakse. Samamoodi võidakse pakkuda müügiks kaupa, mille eest küsitakse rohkem raha kui kaup tegelikult väärt,“ lausub Aava.