„On legend, et natsid on elus ja zombistunud – kaks halba asja koos,” avab valmimisjärgus lühifilmi „Reich of Dead“ tagamaad selle produtsent Eret Kuusk (pildil). Et zombifilmid on omaette õudusžanr, teab vast igaüks, aga Ereti sõnul on ka natsizombifilm žanr omaette. See liigituvat tragikomöödia alla ja Eestis polegi seda varem tehtud.

„Üks hea zombinatside film on „Dead Snow“,“ toob režissööriharidusega Eret näiteks. Natsizombifilmil, mis hetkel tema tootmisel valmimas, on aga üks konks. Seda tehakse sisuliselt nulleelarvega.

„See annab vabaduse ja nii saab filmitegemisest puhas fun!“ põhjendab ta. Kui pole raha, pole ka piiranguid ning ennast saab oma äranägemise järgi välja elada. Kuigi filmi teeb Eret sõpradest koosneva pundiga täie tõsidusega, ei ole ta nördinud, kui midagi peaks viltu vedama.

MUNDRID TURULT, RELV KODUNT: „Odavalt ostsime. Oma taskurahast. Balti jaama turult, kaltsukatest ja mingitest antikvariaatidest saime ka,“ ütleb Erelt kostüümide kohta. „Otsisime autentseid natsimundreid. Käepaelad õmblesin ise,. Relv on mängurelv, keegi kodust leidis.“ (Erakogu)

Eelarveta filmi tegemisel peab tutvused mängu panema. Semudest koosnevas võttegrupis on vaid Eret professionaalne filmitegija, teised on erinevatest eluvaldkondadest nagu näiteks turundus või isegi merendus. „Innukad huvilised annavadki asjale mõtte! Loodan, et oleme ka teistele eeskujuks. Sul ei pea olema sentigi, et filmi teha!“ kannustab ta teisigi sama proovima.