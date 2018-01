Facebookis levib video Vietnami koeraomanikust, kes hoiab oma koerakesi külmkapis. Kuigi paljud video vaatajad on šokeeritud, leiavad teised, et omanikul on õigus, kui kutsasid sel viisil kuumarabanduse eest hoiab.

Kõigepealt ei suuda kommenteerijad omavahel nõusolekule jõuda, kas tegemist on siberi husky kutsikatega (nagu väidab video pealkiri) või hoopis samojeedi koera nupsikutega. Osad on koerakeste säärasest kohtlemisest jahmunud, kuid veel rohkem on neid, kes arvavad, et karmi kelgukoera jaoks on Vietnami kuumus tõepoolest väljakannatamatu. Omanik teeb seega koerakestele hoopis heateene. Samuti pööravad kommenteerijad tähelepanu sellele, et külmiku uks jääb praokile, et kutsikad saaksid hingata ja soovi korral välja tulla.

Mida arvad sina? Liiga karm või põhjamaa koerale just õige temperatuur?