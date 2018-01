Uuest aastast rakendunud tulumaksureformist kaotajad maksavad kinni umbes veerandi sellest, mis jaotatakse reformist võitjate vahel.

Rahandusministeeriumist öeldi ERR-ile, et maksuvaba tulu reformist võitjate sissetulek suureneb kokku ligi 200 miljoni euro võrra. Ministeerium on prognoosinud, et tulujaotuse ülemisse ossa kuuluvate inimeste maksukoormus kasvab tänavu kokku umbes 50 miljonit eurot.

Seega kui 200 miljonist 50 miljonit maha arvata, toob reform toob riigile lisakulu ehk negatiivset eelarvemõju kokkuvõttes 150 miljonit võrreldes möödunud 2017. aastaga.

Maksukoormuse muutuse täpse eelhinnangu andmine on keeruline, kuna see on väga individuaalne, sõltudes sellest, millest inimese tulud koosnevad ning kuidas need ajas muutuvad.