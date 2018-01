Urmas Sõõrumaa kinnisvarafirma U.S. Invest Tallinnasse Rotermanni kvartalisse rajatava elu- ja ärihoone R6 ehitustöid alustatakse tõenäoliselt tänavu kevadel, mõne aasta pärast plaanib Sõõrumaa hakata arendama ka Admiraliteedi basseini äärset ala.

"Rotermannis ühed majad just valmisid, R6 peaks kevadel töösse minema. Tubli projekteerimine käib siin nõndanimetadud A3-ga, mis on siis Admiraliteedi basseini ääres, Euroopa hotelli kõrval suur parkla," ütles Sõõrumaa BNS-ile.

Arendusjärgus 12 000 ruutmeetriga R6 projekt on Rotermanni kvartalis seni viimane varemeis hoone. Sõõrumaa sõnul on hetkel käimas projekti viimistlemine. "Rotermannis on mõni tühi auk veel, mis päris meile ei kuulu, aga me hea meelega paneks oma näpud ka sinna taha. Olen kogu selle Rotermanni asja omale südameasjaks võtnud," lisas Sõõrumaa.

Sõõrumaa sõnul on praegu üks suurimaid projekte ka arendus Riia kesklinnas. "Seal on ka projekteerimise faas praegu. Tööd jätkub mitmes riigis," märkis ta.

"Riia projekt areneb samas tempos kui Ahtri 3. See on 80 000 ruutmeetrit maapealset ehitusõigust. Seda ehitabki etapi kaupa tegelikult, et võib-olla ehitad 10 aastat, oleneb kuidas Eesti majandusel läheb," ütles Sõõrumaa.

Samas märkis Sõõrumaa, et tema hinnangul läheb Eesti majandusel lähiaastatel hästi. "Võib-olla väikseid nõksakaid võib käia, aga järgmine viis aastat läheb Eesti majandus sujuvalt ülespoole," ütles ta.

Admiraliteedi basseini äärse ala arendusega plaanib Sõõrumaa alustada mõne aasta pärast. "Ma usun, et paari aasta pärast läheb kopp maasse," ütles ta. "Kui riik ja linn oma linnahalli korda teevad ja kõik see väärtustab seda keskkonda tervikuna. Et me umbes samas tempos seda soovime ehitada."

Allikas: BNS

