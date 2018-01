Tartu linnavõim jagab toetusi miljööväärtusega majade ja kahekordsete kuuride restaureerimiseks, taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks.

Tänavusest linna eelarvest on restaureerimistoetusteks miljööväärtuslikele aladele ette nähtud arhitektuursete detailide restaureerimiseks või taastamiseks ning kahekordsete puukuuride remontimiseks või püstitamiseks kokku 40 000 eurot.

Detailide toetust saab taotleda miljööaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse alla võetud enne 1944. aastat ehitatud hoonete arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja detailide taastamiseks, sealhulgas hävinud või tugevalt amortiseerunud detailide asendamiseks koopiaga, et toetada ajalooliste piirkondade autentse miljöö säilimist.

Toetust antakse, et saaks restaureerida aknaid, välisuksi, nende piirdelaudu ja luuke, fassaadikaunistusi, varikatuseid, verandasid, rõdusid, treppe, katusetorne, erkereid, dekoratiivseid piirdeaedu ja muud sellist. Toetusobjektiks ei ole interjööridetailid, katuse- ja fassaadikatted, sadeveesüsteemid, hooldustööd ja muud sellised tööd.

Esmakordselt on võimalik taotleda restaureerimistoetust ka miljööväärtuslikel aladel asuvatele kahekorruselistele puukuuridele, toetust saab taotleda ka uue kuuri püstitamiseks. Sõltuvalt töödest võib vajalik olla ehitusprojekti olemasolu.

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blankett, tingimused ning lisade loetelu on leitavad linna kodulehelt aadressil http://www.tartu.ee/et/restaureerimistoetused . Toetust saab taotleda nii käesolevaks aastaks planeeritud töödele kui ka 2017. aastal tehtud töödele.

Toetuse määr ehk see, mitu protsenti töö kuludest linn toetusega hüvitab, sõltub eelkõige esitatud taotluste arvust. Kõrgeim võimalik toetuse määr on 50 protsenti töö kuludest ja maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on detailidele 3200 eurot ja kuuridele 5000 eurot. Toetus makstakse välja pärast tööde valmimist.

Alustuseks tasub veenduda, kas hoone on ehitatud enne 1944. aastat ning kas hoone või kuur on üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikuks.

