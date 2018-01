Kui valitsus lootis 2017. aasta eelarvet koostades, et alkoholiaktsiisi laekub aasta peale kokku 276 miljonit euro, siis 11 kuu ehk novembri lõpu seisuga oli aktsiisi kogutud 80 miljonit eesmärgist vähem.

ERR kirjutab, et 2017. aasta novembri lõpuks oli alkoholiaktsiisi tasutud 196,6 miljonit eurot, mis on 71 protsenti eelarves planeeritust. Võrreldes aastataguse sama perioodiga on laekumine vähenenud 11,4 protsenti.

"11 kuu numbrid on enam-vähem ootuspärased suveprognoosiga võrreldes. Vahe võib sisse tulla detsembris, kuna maksulaekumised aktsiiside osas on väga tundlikud varumisele ja uue tõusu eel on küsimus, mis kuudes ettevõtjad varuvad ja mis mahus nad varuvad," selgitas rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu "Aktuaalsele kaamerale".