Vanaisa istub pojapojaga rannas.

"Kuule, Juku, kas sulle meeldib see blond tädi punases supeltrikoos?"

"Meeldib," lausub poiss punastades.

"Aga see tõmmu tüdruk, suure rinnaga?"

"Meeldib, vanaisa."

"Aga see ilusate jalgade ja laiade puusadega punapea?"

"Väga meeldib, vanaisa."

"Pea meeles, Juku, kui sa tahad neid kõiki omada, pead sa hästi õppima!"