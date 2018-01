Põhja-Hispaanias Oviedos ärkas mees laibakotis vahetult enne lahkamist, vahendab ajaleht El Mundo. Sama mees oli leitud vanglas oma kongist sinise näoga ja ilma elumärkideta ning kolm arsti olid ta surnuks tunnistanud.

„Esimene asi, mida ta mäletab, on see, et leidis end mustast kotist, tsiteerib ajaleht varguse eest karistust kandnud meest. Ta ei saanud küll rääkida, kuid suutis end nii palju liigutada, et lahkamiseks valmistunud arst seda märkas.

Pärast esimest läbivaatust kartsid arstid, et mehe aju on hapnikupuuduse tõttu kahjustada saanud, kuid hiljem anti teada, et patsiendi seisund on rahuldav. Nii nõudis ta kohe enda juurde oma naist.

Juhtunu asjus algatati ametkondlik juurdlus.