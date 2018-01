"Ükski parvlaev ega lennuk ei saa anda sellist mugavust, nagu annab sild. See võimaldab sõita saarelt mandrile ja tagasi endale sobival kellaajal," nendib majandusminister Kadri Simson rääkides ärimeeste ideest ehitada Saaremaa ja mandri vahele sild.

Majandusminister Kadri Simson lahkas Saaremaa silla teemat pikemalt Vikerraadio saates "Uudis+". Minister märkis, et seni on Saaremaa elanikele ja külastajatele proovitud paremaid ühendusi pakkuda parvlaevaliiklusega. Ka tänavu tuleb Simsoni kinnitusel tipphooajal juurde kolmas parvlaev. Järgmisest aastast püütakse suurendada lennuliiklust Saaremaa ja mandri vahel. Sild oleks aga kahtlemata mugav lahendus.

Siiski pole selle ehitamine Simsoni hinnangul niisama lihtne, kuna tegemist on kaitse all oleva Natura2000 alaga ning silla ehitamisega kaasneks oht keskkonnale. Ülejärgmisel nädalal toimub peaministri juures kohtumine, kus ettevõtjad ministritega teemat arutavad. Majandusminister märgib, et kui ettevõtjad eeldavad, et riik kavatseb eirata keskkonnanõudeid, siis seda kindlasti ei juhtu.

Küll aga nendib Simson, et kui sild peaks tõepoolest ehitatama, siis läheks seni parvlaevadele antud dotatsioon ilmselt silla ülevalpidamiseks.