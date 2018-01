Rannap sõnas „Seitsmestele “ , et staarisaade on hea ja vajalik. „Seni on olnud küll, eriti kuna seda pole nii sageli tehtud, siis ei kasva neid lauljaid peale, kelle hulgast seda ühte ja head valida. Aga enamus nendest aastakäikudest on ennast väga hästi õigustanud, sest muidu Eesti rahval ju ei oleks mitmeid häid ja kuulsaid lauljaid, kelleta ei kujutaks elu ettegi.“

Kuigi uute kohtunike nimedest on veel vara rääkida, avaldab TV3 avalike suhete juht Kadi Poll Õhtulehele, et uuel hooajal saab kohtunikke olema kolm. „Kaks meest ja üks naine, “ ütleb ta.

Eile tuli ilmsiks uudis, mis tegi kurvaks ilmselt kõik saate „ Eesti otsib superstaari “ tulihingelised fännid – kauane kohtunik Rein Rannap teatas, et tema sel hooajal saates kaasa ei tee. „Lihtsalt mu sisetunne ütleb, et see ei ole enam õige. Eks ole tehtud juba küll,“ põhjendas Rannap „Seitsmestele“ antud intervjuus .

Rannap on varemgi kohtunikutööst pausi teinud. Aastal 2007 jõudis ekraanile esimene staarisaate hooaeg, kus istusid kohtunikepingis Mihkel Raud , Heidy Purga ja Rein Rannap. „Olen žürii koosseisuga väga rahul, sest tegemist on eriilmeliste ning samas üksteist tasakaalustavate inimestega nii isikuomaduste kui ka muusikalise ja muusikaäri alase kogemuse poolest,” ütles saate produtsent Kaupo Karelson siis. Raud, Purga ja Rannap hindasid staarihakatisi ka teisel hooajal aastal 2008.

Kolmandal aastal lahkus kohtunikepaneelist toona Raadio 2 peatoimetaja ametit pidanud Heidy Purga, põhjuseks rahvusringhäälingu juhatuse vastuseis. Tema asemel liitus Raua ja Rannapiga Maarja-Liis Ilus. „Ega seal midagi väga palju mõelda polnudki. Kõige tähtsam oli ajad klappima saada, et jõuaksin sellega tegeleda. Minu jaoks on tegu väga huvitava väljakutsega,“ kommenteeris Maarja toona Elu24-le, öeldes, et mõtles pakkumisele paar päeva. Siis pidas staarisaade pisut pausi ning naasis 2011. aastal neljanda hooajaga, kohtunikud jäid samaks.

Kolmanda ja neljanda hooaja kohtunikud (Tiina Kõrtsini)

Järgmisel aastal ekraanile jõudnud viiendal hooajal istus Rein Rannapi asemel kohtunikepinki multitalent Mart Sander. Sander ütles Õhtulehele siis, et kui talle pakkumine tehti, oli esimene emotsioon, et tuleb kahetsusega keelduda. „Aga mida rohkem mõtlesin ja mida rohkem mulle peale käidi, seda rohkem hakkas mulle tunduma, et see oleks midagi väga lõbusat. Mul ei olnud selle toreda pakkumise vastu midagi. See on suures osas ju minu eriala nii või teisiti – näiteks saates „Tantsud tähtedega“ olen ma suures osas võõrkeha, ainult saatejuht, kelle arvamusest ei sõltu midagi.“ Sander sõnas ka, et kohtunikutöö pole tema jaoks võõras. „Eks olen elus isegi sülekoertele ja hiigelköögiviljadele oma häält andnud,“ naljatas ta. TV3 toonasel programmijuhil Urmas Eero Liivil jätkus Sandri kirjeldamiseks vaid häid sõnu. „Mart Sander valiti superstaarisaatesse seetõttu, et ta on ka ise Eesti meelelahutustööstuse üks säravamaid tähti,“ põhjendas Liiv.

Neljanda hooaja kohtunikud (Stanislav Moškov)

2014. aasta lõpus teatas Mihkel Raud sotsiaalmeedias, et kuigi uuel aastal stardib staarisaade taas, siis teda paraku kohtunikepingis enam ei näe – Raud läks poliitikasse. „Uute väljakutsete tõttu ei jää mul sedavõrd mahukate teleprojektide jaoks paraku aega.“ Mees ütles, et viis hooaega staarisaadet oli tore aeg. „Palju tänu kõigile ja jõudu uuele kohtunikule!“

Ka Mart Sander ei jätkanud kuuendal hooajal kohtunikuna ning esmakordselt sai kohtunikepaneel hoopis neljaliikmeliseks – Maarja jäi, Rein Rannap tuli tagasi ja nendega liitusid Tanel Padar ja Jarek Kasar.