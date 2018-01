Maarjamäe punamemoriaali lammutamine Urmas Reinsalu poolt osavalt päevakorda tõstetuna ning Venemaa meedia poolt võimendatuna võib õigel manageerimisel saada järgmiste valimiste põhiteemakski. Seda juhul, kui poliitikud teevad valimisedu nimel panuse vastandumisele. Enim on teemast erutunud IRL ja Keskerakond, kes mõlemad loodavad teemaga just oma valijaid mobiliseerida.

Võimuliidu poliitikute poolt terve aasta korrutatud mantra on asendunud, kui töötavad pensionärid avastasid ehmatuseks, kuidas ende sissetulekud on äkki vähenenud. Seni räägiti, et töötajad võidavad maksureformist kuni 64 eurot kuus, siis nüüd on juba teine jutt – keegi ei kaota rohkem kui 83 eurot kuus. Maksureformi põhiraskus lükatakse võimuliidu poolt kulakuks peetava töötava pensionäri kaela.

Kaitseminister nimetas kaitseväe uue juhi kandidaadiks kindralite seast mehe, kes pole erinevalt mõnest teisest Eesti vabariigi ajal Venemaa sõjakooli lõpetanud ega NLiidule ja Vene Föderatsioonile truudust vandunud. Üllatusena ei kinnitanud juhikandidaat, et vaenlasele ei loovutata jalatäitki Eestimaad – tervet Eestit ei okupeeritavat, kuid „võimalik, et võetakse ära mingid tükid“. Kas julgeda sellise suhtumisega mehe kätte kogu riigi kaitse usaldada?

Töövõimereform on kullaauguks töövõimet hindavatele arstidele, kes teenivad sellega kuni 11 tuhat eurot kuus – 13 ekspertiisi päevas, kulutades igaühele tund-poolteist, ja seda kõike oma põhitöö kõrvalt! On selge, et mingit üliinimlikku rabamist tegelikult ei toimu, kui krabatakse vaid raha. Selge on seegi, et riigi heakskiiduta selline lüps ei toimuks.