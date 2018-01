Need üleehtijad on nagunii samad tüübid, kes kuuldes, kui palju linn aastavahetusel ilutulestiku peale kulutab, mõtlevad - ma saaks sama koguse ju oma kortermaja rõdult ka taevasse lasta! See ka seletaks, miks mul Lasnamäel uusaasta paugutamine käis õhtul kella kümnest kolmeni öösel. Miks sellist rünnakut hea maitse vastu tarvis on? Ma ei ütle, et peaks igasugu kaunistused ja muu tähistamise üldse ära jätma, aga nagu elus ikka, on vaja oskust piiri pidada.

Vähe oli ehtimistes näha minimalistlikke või mõõdukaid lähenemisi. Millegipärast olid esindatud ikka ainult ekstreemsused. Kas polnud üldse ühtegi kaunistust väljas või oli keegi terve poe tuledest tühjaks ostnud ja nad välja pannud kombinatsioonis, mis lausa andis paar hoopi jõulurusikat näkku, juhul kui sa aru ei saanud, et on pühad.

Aasta alguses hakkavad linnapildist kaduma jõulukaunistused ja ma olen selle üle samal ajal nii kurb kui õnnelik. Kurb sellepärast, et need tegid lumeta talve natuke valgemaks ja rõõmsamaks. Õnnelik seetõttu, et inimesed läksid kaunistustega üle igasuguse piiri.

Jõulude ajal ehete üles panemine on iseenesest tore traditsioon. Ehitud kuusk annab kohe õige pühademeeleolu. Mulle meeldib iga aasta elektriküünlaid kuuse peale panna. Mulle meeldib see iga-aastane komme, kus ma end võimalikult korralikult ära maandan ja kellegi tulekustutiga kõrvale kutsun, enne kui ma väriseva käega katsetan, kas nõukaaegsed tuled ikka pistikusse pannes toimivad. Jah, uuemad tuled on küll olemas, aga see on ikka traditsioonides kinni. Ühest jõuluküünalde komplektist peaks ju piisama näitamaks, et pühad ka sel aasta toimuvad.

Tundub aga, et osad kodud peavad maailmale tõestama, kuidas neil on kõige paremad jõulud üldse ja selleks topitakse iga aknal olev millimeeter midagi vilkuvat täis. Ma ei imestaks, kui selles üksteise ületrumpamises pole keegi juba Lasnamäel kaheksanda korruse akna külge elusuuruses ja täistuledes põhjapõtra kleepinud.

Ühtlasi ma mõistan, et suur osa peresid kaunistab kodu laste jaoks, et nad saaksid jõulumaagiast osa. Eks kogu see jõuluvanade, advendikalendrite ja müstiliste öösel ilmuvate maiustuste teema ongi rohkem lastele suunatud. Õhtupimeduses kodukandi majade vahel käies aga tunnen nendele lastele kaasa.

Ükskõik kuhu ma vaatan, vilgub mulle kuskilt aknast midagi paanilisel kiirusel vastu. Laps, kelle toast see majakas tehtud, peab seda pidevalt taluma. Kui lapsevanemad mõtlevad, miks väikesel Toomasel on koolis keskendumisraskused, aga samas soovivad talle head ööd ning panevad epilepsiakambri ukse kaheksaks tunniks kinni, siis vastus on ju olemas.

Mis veel hullem - pühade ajal oli ju ka koolivaheaeg. Väike Toomas ei saagi toast välja ja tõmbleb vilkumise käes seni edasi, kuni talle jälle head ööd soovitakse. Ta ei maganud öösel, vaid olid transis. Isegi välismaa salajase piinakambri ülemus vaataks neid aknaid ja mõtleks, et kuulge, ma saadan oma kutid siia õppustele. Kuid saaks ka rahulikumalt õige maagilise atmosfääri, ilma et laps valgusfoore kartma hakkaks.

Pidage mõõtu

Seda fenomeni ei ole ma ainult linnades märganud. Sugulaste juures maakodus käies nägin ma kõike sama, aga veel suuremalt. Naabrist parem olemiseks minnakse ikka väga käest ära. Kuhu midagi aga riputada saab, läheb elektriküünlaid ja muidu tulesid täis.

Selline tunne, et jõulukaunistuste tarvis pannakse neile ka generaator taha, et korrakski silmad puhata ei saaks. Isegi kui majas sees elekter ära läheb, peaasi et naaber ilma päikeseprillideta aknast välja ei saaks vaadata! Maalt läbi sõites oli pigem tunne, et olin sattunud kuhugi Tokyo peatänavale, mitte Kambja külavaheteele.