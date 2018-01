Eksitud on aegade algusest peale, seda tehakse praegugi ja kindlasti ka tulevikus. On ju juba antiikajast tuntud väljend “Errare humanum est” (eksimine on inimlik). Sellele vaatamata pälvivad kõrgete riigitegelaste ja tuntud poliitikute sõnalised eksimused ning komistused maailma ajakirjanduses suurt tähelepanu. Vaatame, kes millise vääratusega eelmisel aastal silma paistis.

Theresa May. (AFP/Scanpix)

Suurbritannia peaminister Theresa May ajas oma esinemises sõnad sassi ja teatas, et riik tahab võidelda turismi vastu. „Suurbritannia soovib juhtida maailma jõupingutusi, et vältida turismi ja võidelda orjandusega,” ütles valitsusjuht. Loomulikult mõtles May võitlust terroristidega.

Petro Porošenko. (Reuters/Scanpix)

Ukraina president Petro Porošenko rääkis aga parlamendiliikmetele kirikuprobleemidest, kuid kasutas seejuures sõna autokefaalia asemel autofekaalia. Kuigi ta sai kohe oma eksimusest aru ja parandas end, jõudis lõbus vahejuhtum siiski ajakirjandusse.

Witold Waszczykowski. (AFP/Scanpix)

Poola välisminister Witold Waszczykowski, kellel peaksid olema ametikoha tõttu teadmised kõigi maailma riikide kohta, suutis ometi rääkida maast, mida pole olemas. Nimelt teatas minister ajakirjanikele, et kohtus mitme Kariibi mere väikeriigi, sealhulgas Belize’i ja San Escobari esindajatega. Kui Belize on tõepoolest olemas, siis San Escobari nimelist riiki ei eksisteeri. Hiljem selgitas Waszczykowski, et tal läks õige nimi suure väsimuse tõttu meelest ära, ta olevat tahtnud rääkida hoopis Saint Kittsist ja Nevisest. Riigi hispaaniakeelne nimetus San Cristóbal y Nieves sarnaneb tõepoolest veidi San Escobariga. „Pärast 22 tundi lennukisviibimist ja ümberistumisi pole sugugi imelik, et keel vääratab,” ütles välisminister.