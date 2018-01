Läinud aasta lõpul valmis aruanne, mis annab ülevaate turistide külastatavusest Tallinna ning sellega kaasnevatest tagajärgedest. Aruandest selgub, et väliskülalised ummistavad vanalinna ja kergitavad hindasid, kuid kohalikku elanikkonda see ei morjenda. Tallinn on muutumas turistidele aina atraktiivsemaks, mistõttu linna külastatavus aastalt aastale kasvab. See kõik aga jätab linnale oma positiivsed ja negatiivsed jäljed. Juba praegu on märgata, et Tallinna vanalinnas, kuhu turiste kõige rohkem satub, on tõusnud kinnisvara- ja teenustehinnad. Aruande järgi on probleemid kasvamas keskkondlikes küsimustes. Näiteks on üks peamisi probleeme, millega just Tallinna vanalinn silmitsi seisab, ülerahvastatus. Viimast soodustavad vanalinna kitsad keskaegsed tänavad, mis turismi tipphooajal on inimestest tulvil.

Jättes kõrvale jõulu- ja uusaastapühad, on vanalinn talvehooajal vaikne koht. Suviti aga, kui käes on kruiisihooaeg ja Tallinnas peatub lühikeseks ajaks rohkem kui 300 kruiisilaeva, on olukord kardinaalselt teine. Turistide hordid ummistavad kogu oma teekonna sadamast vanalinna ja tagasi. Ummistuse juures mängivad suurt rolli just esmaturistid, kes tahavad näha linna peamist atraktsiooni ehk vanalinna.

Aruanne märgib samuti, et vanalinna kohalikud elanikud arvestavad turistidega ning püüavad kõige rahvarohkematel päevadel kodukanti sootuks vältida. Sellele vaatamata on kohalike, linnaelanikke üldisemalt silmas pidades, suhtumine turistidesse väga positiivne: ollakse uhked, et turistid linna hindavad. Aruande koostades tehti intervjuusid kohalike ekspertidega, kes tõid välja, et eesmärk, mille poole Tallinn peab püüdlema, on muuta vanalinn autovabaks. Ekspertide sõnul aitaks see säilitada vanalinna ennast ja muuta linnaosa rahulikumaks elukeskkonnaks. Samas leidsid eksperdid, et turismist saadavat tulu tuleks suunata rohkem vanalinna renoveerimisse. Aruande algatas vabaaja, turismi ja külalislahkuse keskus (CELTH) ja selle koostasid Stenden ja NHTV ülikool.