Neljapäevases Õhtulehes ilmus lugu Orissaare usuaktivistist, kes lubas, et kui sealses kultuurimajas toimub kohtumisõhtu selgeltnägijatega, paneb ta kogu Orissaare rahvale needuse peale. Kuigi Orissaares toimuma pidanud kohtumisõhtu jääb ära, toimus eile sama üritus Noarootsi Pürksi kultuurimajas.

Kohtumisõhtud 2017. aasta selgeltnägijate saate osalejatega on plaanis veel kolmes paigas: Haimre rahvamajas, Paide kultuurikeskuses ja Vormsi rahvamajas. Ürituse Facebooki lehel seisab, et õhtu jooksul räägivad selgeltnägijad endast ning piilutakse ka nõiasaate köögipoolele. Muidugi arutatakse elu, surma ja armastuse teemadel.

"Mõtle palun valmis enda küsimused meile," palutakse publikul valmistuda. Erinevates rahvamajades käiakse astuvad selgeltnägijad üles erinevas koosseisus, nii et see, milliseid nõidu täpselt näha-kuulata saab, tuleb ka publikule üllatusena. Ürituse pilet on viis eurot ning lisatasu eest on pärast ürituse lõppu võimalik privaatseid nõiatarkusi kuulda.