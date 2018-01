Oled parajasti reisil mistahes maamuna paigas ja hakkad enne kojusõitu paaniliselt poodides ringi vaatama, mis võiks olla see kõige maitsvam suupoolis, mida külakostiks kaasa võtta. Letid on kirjud ja valikut teha keeruline. Mekkida ju kõike ei jõua. Siin on abiks reisil olnud eestlaste soovitused ja vürtsiks sinna juurde halenaljakad tõestisündinud lood, mis ehk aitavad valikut teha, mida mitte kaasa osta.

Tallinnas elav Kaie ütleb, et Hollandist peaks kindlasti kaasa tooma Gouda-päraseid siirupivahvleid ehk stroopwafels' eid, nagu neid nimetatakse.

„Neid saab osta ilusates tuuleveskite ja linnavaadetega karpides, milles saab hiljem näiteks kuivaineid hoida. Siirupivahvlid maitsevad kuuma tee või kohvi sisse kastes oivaliselt!“ soovitab Kaie.