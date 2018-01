Läti politsei teatel on Lätis viibivate eestlaste hulk seoses alkoholikaupluste rajamisega kasvanud. Eestlased on võõrriigi liikluses altimad reegleid rikkuma, kuid üldiselt pole korrarikkujate arv seoses kaubandusturismiga tõusnud.

„Aeg-ajalt peatame joobes juhte ning koostame kiiruse ületamiste ja õnnetusjuhtumite eest protokolle,” sõnas Läti politsei Vidzeme regiooni liiklusjärelvalveosakonna juhataja Jānis Lūks Maalehele. “Tuleb tunnistada, et eestlased rikuvad Lätis rohkem eeskirju kui kodus. Tekkinud on müüt, et Lätis on trahv madalam.”

