Ellen DeGeneres paljastas oma maailmakuulsa jutusaate eilses osas, et sel nädalal suri tema isa Elliott.

"Isa oli 92 aasta vanune. Ta elas pika ja hea elu. Ja ta elas oma elu täpselt nii, nagu ta ise tahtis," rääkis Ellen (59).

Elleni sõnul oli tema isa elupõline usuliikumise Christian Science liige. "Ta ei võtnud kordagi elus ravimit. Ta ei käinud eales arsti juures. Meid ei vaktsineeritud. Minu lapsepõlves ei saanud me ühtki ravimit. Ja isa elas 92aastaseks."

Elleni sõnul oli isa tema edu ja telesaate üle väga uhke. Kui isa suri, kerkis Warner Brosi stuudios DeGenerese järgi nimetatud võttepaviljoni kohale vikerkaar.

When I was a kid, my dad took us on one vacation to Warner Bros. Studios. He loved this business. He loved that I was in it. When he died, I saw this rainbow over the stage they named for me. pic.twitter.com/QQswe3mwfi