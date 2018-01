See, et Tallinna Telliskivi ja Rohu tänava ristmik on kurikuulus koht, kus toimub tihti liiklusõnnetusi, sai täna jälle kinnitust. Rohu tänaval sõitnud autojuht ignoreeris ristmiku liiklusreegleid, andmata teed peateel ehk Telliskivi tänaval liikuvale sõiduautole. Autod põrkasid kokku, rammides ka ristmiku kõrval olevat puumaja.

Ajalookroonikates ei pea kaua lappama, et leida üles eelmine õnnetus sellel õnnetul ristmikul. 4. jaanuaril leidis aset sarnane vahejuhtum: Rohu tänavalt tulev juht eiras stoppmärki, sõites sisse peateel liikunud sõiduautole. Autod põrkasid kokku ning lõpetasid kommunikatsioonikapis.