Kaks Austraalia laululoojat süüdistavad Ed Sheeranit ning USA kantripaari Tim McGraw'd ja Faith Hilli plagieerimises.

Sean Carey ja Beau Goldeni väitel on kantrilauljate esitatav „The Rest of Our Life“, mille kaasautor on Sheeran, nende 2014. aasta laulu „When I Found You“ (esitaja Jasmine Rae) häbematu koopia.