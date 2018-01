„Pagan! Varem ma ei märganudki, kui nõme ja homovaenulik Ross oli!" kurjustab üks kommentaator Twitteris. Samuti märgitakse, et Ross alandas meessoost lapsehoidjat (Freddie Prinze Jr), kahtlustades teda homoseksuaalsuses.

Ka teisel kommentaatoril, kes vaatas „Sõpru" 1990ndatel tudengina, on nüüdseks silmad avanenud. „Paksu Monica ja geist Chandleri teemalised naljad tunduvad nüüd tõesti väga kohatud."

I was a uni student in the 90s so looked forward to rewatching Friends on Netflix over New Year. But I agree - the ‘fat Monica’ and ‘gay Chandler’ ‘jokes’ feel very out of place now. And was Joey *always* that bit creepy? Disappointing.