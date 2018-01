Oh seda elukest – Eesti on 27. aastat uuesti iseseisev riik ja meil käib kirglik arutelu, kas riigi pealinna valitsejatel sobib maksumaksja raha eest tellida telesaateid Venemaa mõju all olevas telekanalis.

Eesti pealinnal on olemas terve infoimpeerium. Agentuur Raepress, tasuta suuretiraažilised linna ajalehed ja linnaosade ajalehed, Tallinna televisioon, kõikvõimalikud internetilehed. Ainuüksi venekeelse tasuta ajalehe Stolitsa trükiarv on samas suurusjärgus Eesti kahe suurema ajalehe, Õhtulehe ja Postimehe omaga. See on Eesti suurim venekeelne väljaanne, mille kulusid Tallinna elanikud ühiselt kannavad. Postkastidesse pandavad linnaosade lehed ilmuvad ka vene keeles. Ei ole seal mingit infouputust, sest propagandaks jääb päris palju ruumi.

Väite peale, et ilma PBK-lt kolme tasulist saadet tellimata jääb venekeelsetele elanikele hädavajalik info edastamata, sobiks vastata, et tsitaadiga komöödiaetendusest „Võidab see, kellel on kõige hullem mees“ - nutke endale jõgi.

Tallinn tellib maksumaksja raha eest PBK-lt kolme saadet: „Tere hommikust, Tallinn!“, „Meie pealinn“ ja „Vene küsimus“ ning probleemiks on see, et näiteks augustist oktoobrini enne kohalikke valimisi esines Mihhail Kõlvart PBK-s 31 korda ja Taavi Aas 23 korda ning teised keskerakondlased alla 10 korra. Ehk need esinemised võisid mõjutada valimistulemust Tallinnas.

Väite peale, et saadete toimetajad lihtsalt tahtsid kogu aeg Kõlvartit saatesse rääkima, sest ta on töökas ja räägib puhtalt vene keelt, sobiks vastata, et komöödiaetendusse see lause sobiks. Tänapäeval ilmub meedias päris palju sisuturunduslugusid, kus firma maksab meediapinna eest ja saab seal tutvustada oma tooteid või tegemisi. Kujutage ette, et olete firmajuht, annate mitmed tuhanded ja ütlete, et eks te siis ise vaadake, kes teil seal saates räägib.

Arutelu on aga liialt takerdunud PBK kanali olemusse ja sisusse. PBK on üks paljudest Venemaa väärtushinnanguid levitavatest kanalitest. On see propaganda või meelelahutus või need osavalt segamini miksituna? Mis tähtsust sel on? Nemad teevad oma asja ja püüavad vaatajatele meeldida.

Tähtis on hoopis see, et linna teave ei jääks edastamata, kui neid saateid ei tellitaks. Teabe edastamiseks on kümneid võimalusi. Aga kuna peamine pole teavitamine, vaid mainekujundus, siis selleks on suure rahaga toodetud glamuursesse meelelahutuskeskkonda paigutuv telesaade parim koht.

Tabavalt ja lihtsalt ütles saates „Suud puhtaks“ selle teabe laadi kohta Natalja Kitam: „Sa räägid, et see on uudis, aga tegelikult sa meelitad.“

Kogu probleem on seletatav ühe lihtlausega: saadete eesmärk ei ole teabe edastamine, kuigi on ka teavet. See on mainekujundus, endast hea kuvandi loomine.

Kolm Tallinna poliitikut, kes enne 2009. aasta kohalikke valimisi Hiiu staadionil tola mängisid, väitsid ka, et neil oli väga vaja rahvast teavitada Hiiu staadioni avamisest. Kohus nõudis selle teavitamise jaoks linna eelarvest võetud raha tagasi.

Väsitavad seminarid

Õndsa Leonid Brežnevi aja lõpus Tartus õppimise ajal ostsime aeg-ajalt poest mitte vähe veini ja läksime ühiselamusse seminari pidama, nagu me väljendusime. Eks me ka teavitasime üksteisele igasugu asju, aga see ei olnud peamine. Vahel toimusid seminarid ka restoranis Volga või õllerestoranis Humal ja kujunesid päris töörohkeiks.

Mõned aastad tagasi helistas ühe Soome suure väljaande peatoimetaja Tallinna restoranist ja ütles, et tuli koos sõbraga siia seminarile. Kutsus mind ka „seminarile“ teavet vahetama.

Need rahva raha eest tellitavad saated on teabe edastamine sama palju, kui need meie koosistumised olid seminarid. Kui te räägite teabe edastamisele pealemaksmisest, et venekeelsed inimesed ei jääks infosulgu, siis te itsitate oma finantseerijate ehk linnakodanike üle samamoodi, nagu itsitasime meie restoranis istumist seminariks nimetades.

Kui me aga räägime nende saadete vaatajaarvudest, siis need kuigi suured ei olegi. Aga võib-olla töötavad saated hästi teatud valijate sihtgrupis.

Tellitavatel saadetel on alla 20 000 vaataja. PBK üks vaadatavamaid saateid on „Eesti uudised“, mida vaatab 40 000 ringis inimesi. „Vremjat“ vaatab ligikaudu 30 000 inimest. Kui paneme kõrvale Stolitsa loetavuse, siis need ei ole mingid hiigelarvud.

Võrdluseks: „Aktuaalset kaamerat“ vaatab 120 000 inimest.

Eesti mitte-eestlaste telerivaatamise edetabelit juhib tõesti PBK – u 15% kogu telerivaatamise ajast, aga Venemaa valitsuse kanal RTR Planeta on 14% ehk sisuliselt sama vaadatavusega kohe kannul. Kolmas on NTV Mir 11–12%-ga. Seda näitavad 4-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas tehtavad Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuringud.

Kui me räägime venekeelsete elanike võimalikust infosulust, siis ärgem unustagem edukaid venekeelseid Eesti raadiojaamu. Mitte-eestlased kuulavad päevas raadiot keskmiselt kolm tundi, nii et on küll aega ja kohti, kus infot edastada.

Eesti kõige kuulatavam venekeelne raadiojaam on päev läbi tasakaalustatud infot andev ERRi Raadio 4, mida Kantar Emori sügisese raadioauditooriumi uuringu (august-november) andmetel kuulas nädalas keskmiselt 140 000 inimest. Sky raadiote hulka kuuluvat kommertsjaama Russkoje Radio kuulas nädalas keskmiselt 134 000 inimest ning koos Kuku ja Elmariga Eesti Meedia raadiojaamade hulka kuuluvat Narodnoje Radiot 130 000 inimest. Pole paha.

Tarmukas noorpoliitik Raimond Kaljulaid aga teavitas naeratades saate „Suud puhtaks“ lõpus, et ostetavad saated PBKs jätkuvad kindlasti kuni järgmiste valimisteni.