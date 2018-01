Lõuna-Eestis asuti üles võtma Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi kuuluvat mängufilmi "Eia jõulud Tondikakul". Eesti esimese laste jõulufilmi võtted kestavad märtsikuuni, kinoekraanidele jõuab film käesoleva aasta detsembris.

"Eia jõulud Tondikakul" on üks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodavatest filmidest. See räägib 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Tüdruk ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.

"Lõviosa filmist võtame üles Põlvamaal. Esimestel päevadel filmime siin Üvasi talus kitselauda stseene ning Tondikaku taluõuel Eia kohtumist loodusfotograafiga. Oleme väga tänulikud, et meid on õnnistatud värske lumega, sest tulemas on ka mitmed põnevad metsastseenid Eia sõbra Atsi ja tema vanemate vendadega," kirjeldas võtete avapäevi filmi stsenarist ja režissöör Anu Aun.