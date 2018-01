Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik rääkis ERRi raadiouudistele, et Eestis on väga palju elukutseid, millel ei saa töötada ilma vene keelt oskamata.

Nendeks on politseiniku, piirivalvuri ja vangivalvuri elukutse, aga vene keelt peavad oskama ka näiteks häirekeskuses töötavad inimesed, kes hädaliste kõnesid vastu võtavad.

"Arusaadavalt noored inimesed selle peale kooliajal väga ei mõtle. Nad õpivad ära inglise keele ega pea vene keelt tähtsaks," teab Raik.

Raik ütleb, et praegu õpib vene keelt teise või kolmanda keelena pisut üle poole kooliõpilastest. "Tegelikult on tõesti nii, et isegi pooled noortest ei oska vene keelt. Meie kadettidest iga kolmas läheb alguses õppima algtasemel õpperühma. Õpingutel on vene keel sageli kõige suuremaks probleemiks," nendib Raik.