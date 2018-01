Tartu linna ja ASi GoBus leping linnaliinide teenindamiseks on valmis ja ootab allkirju, pärast kohtuvaidluste lõppu on täitmata veel üks tingimus, see on firma poolt linnale esitatav miljoni euro suurune garantiikiri.

„GoBus on Tartu linnaliinidel uus-endine tegija, kunagi on nad siin juba sõitnud, nii et kogemust neil kindlasti on,“ ütleb Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. „Praegu ootame GoBusilt garantiikirja, selle esitamiseks on neil aega kuni 22. jaanuarini.“ Tagatist vajab linn selleks, et kui firma mingil põhjusel ei alusta järgmise aasta 1. juulil linnaliinide teenindamist, siis on linnal siiski võimalik linnaliinid käigus hoida.

„Me oleme firmaga suhelnud, nad tegelevad pankadega, kuid ilmselt ei teki neil garantiikirja saamisega probleeme,“ lisab Haak. „Nii suur garantiikiri ei ole ka pankadele igapäevane ja need protseduurid võtavad aega.“

Mullu suvel tunnistas Tartu linn hanke võitjaks ASi GoBus, kes pakkus teenuse arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot. Pärast riigihanke alustasid hankel osalenud firmad mitu kohtuvaidlust ja kohtu poolt rakendatud esialgse õiguskaitse tõttu ei olnud lepingu sõlmimine varem võimalik.

OÜ Eesti Buss ja AS Hansa Bussiliinid leidsid oma kaebustes, et ASi GoBus pakutud hind on põhjendamatult madal, mistõttu oli nende hinnangul kahtluse all lepingu nõuetekohane täitmine. Asju on arutanud riigihangete vaidlustuskomisjon, halduskohus ja ringkonnakohus, kõik tunnistasid riigihanke korrektseks, asja ei võtnud arutada ka riigikohus ja sellega õiguslikud vaidlused lõppesid.