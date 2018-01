Donald Trump läheb täna esimest korda USA presidendina ametlikku tervisekontrolli.

Walter Reedi meditsiinikeskuse arst teeb Trumpile täpselt samasugused testid, nagu igale ameeriklasele, kirjutab The Guardian. Näiteks mõõdetakse patsiendil nii vererõhku kui ka kolesterooli sisaldust veres.

Kas Trumpi testide tulemused avalikustatakse või ei, jääb presidendi enda otsustada. Igal juhul on riigi esimene mees eesoleva suhtes optimistlikult meelestatud. “Ma arvan, et see läheb väga hästi. Tegelikult ma oleksin üllatunud, kui läheks teisiti,“ on Trump öelnud.

Väljaanne märgib veel, et nagu enamus 71aastastest Ameerikas elavatest meestest, naudib ka Trump rämpstoitu ning võitleb ülekaaluga. Kolesteroolitaset hoiab mees kontrolli all statiine tarvitades. Kuigi Trumpile meeldib mängida golfi, jääb tema füüsiline aktiivsus siiski madalaks.

Positiivseks asjaoluks on aga see, et president ei suitseta. „Olulisim on, et ta pole kunagi olnud suitsumees ning see seab ta enamikest USA meestest ettepoole," ütles California ülikooli terviseekspert, professor Steve Schroder.

Trumpi kohta on seni teada vaid üks tõsisem meditsiiniline probleem: 11 aasta vanuselt tehti talle pimesoole eemaldamise operatsioon.