Pühapäeval, 14. jaanuaril linastub National Geographic kanalil Morgan Freemani teise dokumentaalsarja „Meie lugu Morgan Freemaniga“ esimene episood.

Me oleme kõik inimesed. Aga miks on meie ühiskond erinevates maailma nurkades nii erinev? Kuidas tsivilisatsioon arenes? Milline on ühiskond tulevikus, kui globaliseerumine ja tehnoloogia pööravad meie elu pea peale? Neile küsimustele otsib Morgan Freeman enda uues kuueosalises sarjas vastuseid.

Ajal, mil maailmas aset leidvad sündmused lahutavad erinevaid kultuuriruume veelgi enam, püüab Freeman sarjas selgitada, millised on need jõud, mis meie ühiskonda koos hoiavad ning toob valguse kätte meie sees peituva ühise inimlikkuse.