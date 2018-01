Ühest Eesti tõsielusaatest tuntud Liisa sai mullu bensiinijaamas peksa ja „Krimi” avaldas sel nädalal juhtunust turvakaamerate salvestise. Videost selgub, et Liisa nimetas vene naisi sibulateks ja käitus ebaviisakalt, mille peale asub üks naine teda tuuseldama. Naise sõbranna jookseb õue ja naaseb mehemürakaga ja kolkimine jätkub.

Lugesin sotsiaalmeedias jagatud artikli alt kommentaare ja sain masenduse. Naised kiidavad jõhkarditele takka, et kui keegi oleks nendele niimoodi peale hüpanud nagu Liisa, siis nad oleksid samamoodi või isegi hullemini reageerinud. „Kui keegi oleks mind niimoodi mõnitanud nagu Liisa, oleksin peapõrutusele lisaks tal veel jalaluud ära murdnud!” suurustas üks õrnema sugupoole esindaja.

Hakkasin mõtlema, et see on ilmselt sama kontingent naisi, kes seksuaalse ahistamise juhtumite juures alati tänitavad, et miks naine ise lubas, miks ta ei teinud midagi. Tõsi – ilmselt selliseid jalaluid murdvaid ja tanklas tuuseldavaid karme tädisid naljalt juba külmkappide vahele ei lükka. Järgmine kord, kui keegi ebaviisakalt käitub, murran tal lihtsalt jalad ära või midagi taolist.