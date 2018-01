Televisoonis on vägagi tavapärane, et kuigi seriaal läbi saab, jätkub see aastate pärast uuesti või saab mõne sõsarsarja, kus tuttavad karakterid oma elu edasi elavad. Võiks ju loota, et ka ülipopulaarne „Troonide mäng“ saaks pärast viimset kaheksandat hooaega taasesitatud mõnes uues seriaalis. Kuid telekanal HBO ütles kindlameelselt, et see unelm ei saa kunagi täidetud.

„Troonide mängu“ koosseis on praegu filmimas kuut viimast episoodi. Algselt eeldati, et seriaal valmib veel selle aastanumbri sees, kuid produktsiooniajakava nihkumise tõttu see siiski ei juhtu.

HBO telekanali bossi Casey Bloy sõnul välistatakse viimases hooajas toimuvaga see, et seriaal kunagi aastate pärast, ükskõik mis kujul, jätkuda saaks.