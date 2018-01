Osavad maitsesegajad leiavad kõikidele mittetaimsetele toiduainetele välismaised aseaine, olgu see soja või kookospiim või mõni veel eksootilisem kört. Meenub ähmaselt kuskilt loetu, et inimene peaks põhiliselt sööma toitu, mis kasvab tema kodukohas, sellega tuleb organism kõige paremini toime. Meie ise rikume seda reeglit muidugi kogu aeg, süües banaane või Argentiinas kasvavatud veiseliha.

Mulle jääb mulje, et baptistid on üks tore ja rõõmsameelne seltskond. Miks ei võiks lapsi siis lasteaias sundkorras ära ristida, ega see midagi ju halvemaks ei tee! Või paneks nad seal ka kohe paari, vanemad saaksid oma võsukese tulevase mehe või naise ise oma maitse järgi välja valida? Või annaks hääletamisõiguse ikkagi juba seitsmeaastastele? Sest kui nad kord juba lugema õpivad, miks ei võiks siis kohe ka oma kodanikukohust täita? Kui lasteaias juba äärmuslikuks on mindud.

Maailm on kohati päris hulluks läinud. Televiisorist näidatakse, kuidas jänes suitsuvorsti sööb, teisal jälle tuleb uudis, et lasteaed peab tarvitusele võtma vegan-menüü. Tule taevas appi!

Veganluse puhul kohtame jälle sama fenomeni, mis torkas silma hõbepaju-palagani puhul: väike, aga ülimalt häälekas vähemus võtab igal pool agressiivselt sõna ja taob niikaua trummi, et hakkab seda, mida räägib, ise ka uskuma. Ma pisut pelgan, et kui seda veganluse trummi väga pikalt taguda, siis hakkab ka avalik arvamus muutuma. Ole pidevalt pildis ja eetris, ja küll siis jääb enamik inimesi lõpuks sind uskuma. Sest ega kõik, mida telekas räägitakse ja ajalehes kirjutatakse, saa ometi ju vale olla? Agressiivsus on edu pant.

Olen ka ise pidanud lennureisidel veganlusega kokku puutuma. Suuremates lennukites lastakse inimestel valida, mida nad söövad: tavaliselt pakutakse kala, veiseliha, kana ja vegantoitu. Kui satute istuma reas, mida teenindatakse viimasena, saate väga suure tõenäosusega just vegantoitu, sest kõik muu toit on juba otsas. Lennusaatja lisab veel häbelikult, et vegantoitu jääbki alati üle ja muud toitu puudu, sest nad ei taha veganeid pahandada.

Nõnda on veganid märkamatult saavutanud moslemitega sarnase staatuse. Kas mäletate, et kunagi sai lennukis ka sealiha? Moslemikogukonna kasvades asendati see sujuvalt loomalihaga. Aga täna peavad isegi vaesed moslemid veganitele alla vanduma

Tegelikult oleks aeg käivitada vastupropaganda. Ja kui natuke järele mõelda, siis tegelikult ei olegi suitsuvorsti söövad jänesed paha mõte. Mäletate küll - kunagi viisid rotid Tootsil kapsaraua ka ära. Ilmselt tahtsid lihtsalt hapukapsast teha.