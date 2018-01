“Ma ei saa öelda, et mul hakkavad kohe käed värisema, kui ma mingit vana ja katkist asja näen, aga selline ise oma kätega tegemine – käsi-, puu- ja metallitöö – on mulle alati meeldinud,” räägib muusik Jaagup Kreem, kelle üks hobidest on vanadest asjadest uute tegemine.

Jaagupil on lisaks bänditegemisele palju põnevaid hobisid – küll käib mees sukeldumas ja sõidab mootorrattaga ning nüüd paljastab, et vahel harrastab ta ka vanadele asjadele uue elu andmist. “Mulle on juba mõnda aega meeldinud oma kätega asju teha. Ma ei mäleta täpselt, millal mu peas see klikk ära käis, aga tõenäoliselt on palju kaasa aidanud ka Discovery kanalilt tulevad saated, näiteks “Ameerika restauraator”. Kui näed, mida kõike inimesed ise teevad, siis see annab päris palju nippe ja ideid,” ütleb ta ja lisab, et tänapäeval on igasugu ideid üsna lihtne saada, kuna videokeskkond YouTube on täis kõiksugu õpetusi. “Üldse on mingist asjast uut kraami oma kätega väga kihvt teha.”

KLAVERIRIIUL: Jaagup ostis internetist vana kabinetklaveri, sest tal oli kindel plaan sellest riiul ehitada. Klaver ootas paar aastat keldris oma aega ning möödunud aasta lõpupoole võttis muusik asja ette ning tegi klaverist riiuli, klaverijalad said aga plaadimängija aluseks, mis leidnud koha riiuli kõrval. (Alar Truu)

Üks viimaseid suuremaid projekte oli vanale kabinetklaverile uue elu andmine – kõigepealt tegi muusik klaverist riiuli, klaveripedaalid said plaadimängija lauaks ning oma osa ootab veel klaveri sees olev metallraam, millest saab tulevikus klaaslaud. „Ostsin klaveri osta.ee-st. see oli päris hullus seisus ja selle restaureerimine poleks raha väärinud.“ Jaagup tegi klaverile aina pakkumisi, kuid keegi tahtis seda samuti omale. „Hind läks päris kõrgeks.“ Et aga klaver saab pea iga nurgani ära kasutatud, pole sellest lugu. Riiuli tegemine eriti kaua aega ei võtnud. „Mõte oli mul kaua peas. Klaver vedeles kaks aastat keldris ja lõpuks tegin riiuli niimoodi valmis, et ühel päeval lõikasin tagumise seina välja ja värvisin, teisel tegin riiulid sisse – kaks päeva kokku.“

Vana akustiline kitarr on Jaagupi käe all saanud kauniks nipsasjakeste riiuliks. (Erakogu)