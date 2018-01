Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas kinnitas Vikerraadio hommikuprogrammis, et alates 2019. aastast tuleb igal inimesel teatada riigile enda täpne aadress.

Konkreetsemalt kehtib see küll nende kohta, kellel on praegu rahvastikuregistris vaid kohaliku omavalitsuse täpsusega aadress, kuid maja- ega korterinumbrit kirjas pole. Pungas seletas, et kui inimesel on elukohas märgitud ainult Tallinna linn, Lasnmäe linna osa või lihtsalt Viljandi linn, siis nende inimeste aadressid tehakse rahvastikuregistris tühjaks. Seega pole neil inimestel järgmisest aastast alates seaduse silmis enam kindlat elukohta.

Kuidas aga selline olukord üldse tekkida saab, et inimesel on rahvastikuregistris kirjas vaid näiteks linna nimi ja ei midagi täpsemat? Pungas selgitas, et taoline olukord võib tekkida näiteks siis, kui inimene on elanud üürikorteris ning pole end uude kohta kolides sinna sisse kirjutanud. Mingil hetkel võib eelmisel üürikorteri omanikul tekkida soov oma korteri ning selle elanike andmeid korrastada. Ta võib pöörduda oma linnaosa poole ja teha avalduse, et sellist inimest enam siin korteris ei ela. Seepeale muudetakse inimese aadress ära ning jäetakse alles vaid omavalitsuse täpsusega. Ehk siis konkreetses maja- ja korterinumbrist jääbki alles vaid linna või linnaosa nimetus.

Pungas märkis, et seadusemuudatuse üheks põhjuseks on see, et inimesed hoiaksid enda andmeid korras. Pärast väljakolimist ning uude kohta elama asumist tuleb inimesel 30 päeva jooksul enda uus elukoht registreerida.