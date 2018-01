6. veebruaril ilmub aga USAs juba ette palju kõmu põhjustanud raamat "Brotopia: Breaking Up The Boys' Club at Silicon Valley", mille autor Emily Chang paljastab California tehnoloogiapiirkonna meeste võimutsemise ning Silicon Valley pöörased peod. Hiljuti avaldas Chang Vanity Fairis raamatukatkendi. Tema sõnul toimuvad Silicon Valley tehnoeliidi labrakad umbes kord kuus mõnes luksuslikus häärberis. "Paigad muutuvad, kuid inimesed on samad."

Kui Jürvetson (50) novembris poolte kokkuleppel firmast lahkus, põhjendas Draper Fisher Jurvetson (DFJ), et sisejuurdlus oli näidanud tema suhetes naistega süstemaatilist ebaausust, mis kahjustas tema tööd. Jurvetson ise väitis, et on puhas poiss. Tema sõnul olid lahkumise põhjuseks isiklikud suhted koostööpartneritega.

Ta kirjeldab juunikuist pidu, kus pruugiti uimasteid ja seksiti varjamatult. Väljaanne Axios paljastab, et Changi raamatus on sama peo korraldaja nimi välja toodud - Steve Jürvetson. Sama kinnitasid ajakirja WIRED allikad.

Eesti juurtega miljardär korraldas "Casa Jurvey's" ehk oma kodus peo seoses DFJ iga-aastase konverentsiga "Big Think".

Orgia või igav luilutamine?

Jürvetsoni koju olid kutsutud kõik sadakond konveretsilist, aga ka mitmed väljaspool tegutsejad. Osalejate seas oli ka Jürvetsoni hea sõber, tehnogeeniuseks tituleeritud visionäär Elon Musk. Too kinnitas WIREDile, et osales peol, kuid kritiseeris Emily Changi ja Vanity Fairi, et nood oli pidu orgiana kujutanud.

"DFJ pidu oli igav ja korporatiivne," väitis Musk. "DFJ rahastatud ettevõtjad käisid mul õhtu otsa sabas, nii et läksin kella ühe paiku magama. Seal ei juhtunud mitte midagi kirjapanekut väärivat. Kõige lõbusam oli see, kui Steve kesköö paiku raketimudeli süütas."

Kuigi peokutsel seksi ja uimasteid ei mainitud, olnud siiski algusest peale näha, et suure mõttetööga Jurvetsoni peoõhtul tegelema ei hakata. Vanity Fairi teatel olnud pralle teemaks "Pidu maailma äärel". Külalisi julgustati rõivastuma glamuurseteks seiklejateks või džunglielanikeks. Chang kirjeldab, et elutoapõrand oli kaetud suurte karvaste patjadega. Õhtu edenedes hakkas seal toimuma varjamatu amelemine. Üks jänesekostüümis mees olevat noorele naisterahvale kotikesest valget pulbrit pakkunud - see pidavat lõõgastama "ja siis sulle hakkab meeldima, et sind puudutatakse".

Naisi on pidudel poole rohkem kui mehi

Changi väitel on säärastel pidudel tavaliselt naisi poole rohkem kui mehi, nii et valik on laialdane. "Naised osalevad sellistel üritustel, et oma elu parandada. Nad on Silicon Valleys alam klass," kinnitas üks naisinvestor Changile.

Väidetavalt on tehnokarjäärist unistavad naised alandavas olukorras - pidudelt puudumine pole soovitatav - seltskondlikust läbikäimisest hoidumine võiks kahjustada nende karjääri. Kuid peole mineku puhul ähvardab naistöötajaid tiiraste tehnomatšode ahistamise ohvriks langemine. Paljud on sellega leppinud.

"Kui sa nendel seksipidudel osaled, ära parem mõtlegi, et saad firma asutada või kedagi endale investoriks meelitada," rääkis keegi anonüümsust eelistav naisettevõtja Changile. "Need uksed lüüakse kinni. Aga kui sa ei osale, ei võta sind keegi jutule. Sul on igal juhul kriips peal"

Kuna veidi enne Jürvetsoni pidu oli seksuaalse ahistamise süüdistuste tõttu kokku varisenud riskikapitalifirma Binary Capital, avaldasid mõned DFJ töötajad kahtlust, kas säärase vabameelse peo korraldamine on ikka hea mõte. WIREDi andmeil oli DFJ partner Emily Melton väljendanud oma vastumeelsust peo temaatika suhtes. Firmas peeti aru, kas ikka maksta Jürvetsoni juurde suunduvate busside eest. Kuid Jürvetson olnud tuliselt pralle poolt ning kahtlejad hääletatud maha.