Äsja filmiga „Katastroofikunstnik“ Kuldgloobuse võitnud James Franco pälvis neljapäeval maineka Critics' Choice'i auhinna, kuid galal ta ei osalenud - samal päeval oli ilmunud Los Angeles Timesis artikkel, kus Franco endised õpilased süüdistasid teda seksuaalses ahistamises ja võimu kuritarvitamises.

Franco filmikool Studio 4 sulges uksed 2014. aasta sügisel. 26aastane Sarah Tither-Kaplan väidab, et kolm aastat tagasi oli Franco vändanud oma õpilaste osalusel linateost „The Long Home“ ning eemaldanud näitlejahakatiste häbemekaitsed. Kõnealuses stseenis oli koolipapa Franco oma õpilaste peal suuseksi simuleerinud. Artiklis rääkis oma ebamugavatest kogemustest veel mitu endist õpilast. Ühe neiu, kes oli keeldunud ülakeha paljaks võtmast, saatnud vihane Franco joonelt koju. „Mõistsin päris kähku, et sellele mehele ei tohi ei öelda,“ nentis Tither-Kaplan.

Violet Paley nimelisel õpilasel tekkis Francoga armusuhe. Tema süüdistab staari suuseksile sundimises. Teile endine õpilane rääkis lehele, et Franco jättis oma jutuga alati mulje: kui neiud on valmis seksima või rindu paljastavad, võib neile filmirolle pudeneda.

Franco advokaat väidab lehes, et jutt häbemekaitsete eemaldamisest ei vasta tõele. Linateose „The Long Home“ naissoost casting'ujuht kinnitab lehele, et ei saanud võtete ajal ainsatki kaebust ning kandis pidevalt hoolt, et näitlejatarid end turvaliselt tunneksid. James ise on väitnud, et jutud seksuaalsest ahistamisest pole tõsi.