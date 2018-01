2015. aastal korraldas Venemaa brändikonkursi, et enda riigile esinduslikku logo saada. Konkursile laekus 480 tööd ning nüüd on nende seast valitud Venemaa tulevane bränd.

Teatavasti jäi möödunud aastasse ka Eesti brändi saaga. Rändrahnukujulist brändilogo võrreldi oksendava siiliga ja lihtsalt mannetu rohelise laiguga. Mida arvavad Venemaa uuest brändist oma ala asjatundjad ning kui heaks peavad nad seda võrreldes Eesti rändrahnuga?

Aleksei Nugis Plurium turunduse- ja disainibüroost ütleb, et talle Venemaa uus logo küll Eesti viimast brändingusaavutust ei meenuta.

"Venemaa uue logo disaini kohta saan jagada vaid kiidusõnu," märgib disainispetsialist. "Tundub et autoritel õnnestus väljuda klassikalisest ettekujutusest sibulakujuliste kuplitega Venemaast. Uuenduslik ja revolutsiooniline visioon Kandinski stiilis. Natuke halvasti loetav nimetus, aga see võib olla ka autorite idee – ehk tuleb ka süveneda, et saada aru mis on Venemaa."

Eestlaste rändrahnu suhtes on Nugis märksa kriitilisem. Mees seletab, et rändrahn on arusaamatu kujund ega anna edasi seda, kui innovtiivseks ja uuenduslikuks eestlased end peavad.

"Riigi brändingus võiks olla palju palju enamat "sissekirjutatud" teistele arusaadavas visuaalses keeles," arvab Nugis.

Kuigi rändrahn oli brändingu mõttes pigem viga, märgib Nugis, et õppimiseks tulebki vigu teha. Pealegi on väga keeruline defineerida ja väljendada graafiliselt kõike, mida tahaks, ja veel sellisel viisil, et ka teised sellest sõnumist aru saaksid.



Disainimeister Katré Eesmaa räägib, et oli Venemaa uue brändilogoga tutvudes positiivselt üllatunud. Naine kinnitab, et lihtsuses peitub võlu.

"Arvan, et Venemaa brändilogo on ilus, silmapaistev ning seostub kenasti Venemaaga. Matrjoškad on ju täiesti Vene teema ning iga kunstist lugupidav inimene peaks teadma ka Kazimir Malevitši, kellelt on inspiratsiooni ammutatud," seletab Eesmaa.

"Mis puudutab kodumaist rändrahnu ja meie brändi kujundust, siis arvan, et Eesti disainimeeskond tuli kogu visuaaliga natuke liiga vara avalikkuse ette. Veidi rohkem aega ning võibolla oleks see üldsust ehmatav kohmetu "siilike" ja selle ümber tekkinud sagin olemata jäänud," mõtiskleb Eesmaa.