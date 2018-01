Tartu kuulsaim meesstrippar Marco Tasane kastab uues muusikavideos enda pringid tuharad jääkülma Emajõkke ning korrutab, et tema on maailma naba. Muusikavideo algab sellega, et ujumispükstes Marco ja tema nooruke taustatantsija arutlevad talvise Emajõe kaldal lavalise liikumise üle. Marco paneb üsna pea asja paika: see ei loe, kus taustatantsija paikneb – tiiraste naiste pilgud on ikkagi peaasjalikult talle suunatud. Marco sõnab, et harrastab talvel külmas vees käimist juba aastaid. "Eriti on see hea, kui olen pärast öiseid esinemisi uimane. Ega ma seal ei uju, lihtsalt kastan end korraks sisse. Kohe terveks päevaks saab värske ja hea tunde."

Kuivõrd uues loos teatab Marco, et ta on maailma naba, siis päriselus ta enda sõnul nii ei tunne. "Tundsin end maailma nabana vanuses 19-25. Siis ma ei osanud teistest hoolida ja olin vaid mina. Nüüd aga ma enam selline ei ole. Kui neiuga välja lähen, siis avan talle ikkagi ukse, aitan mantli selga ja teen talle välja," räägib Marco, et neoonvärvides stringide all on tegelikult peidus ikkagi tõeline härrasmees.

Aga kust tuli idee "Maailmanaba" looks? "See pole päris minu stiil, proovisin lihtsalt sellist teistsugust muusikat teha. Video filmimine oli väga lihtne, see käis möödaminnes." Marco uues videos saavad särada ka tema taustatantsijad. Kas stripparihärra avalikustab, kui palju tema varjus hööritavad noored raha taskusse panevad? "Nad ei teeni väga palju, sest laval on nad koos minuga ju keskmiselt ainult 30 minutit. Samas selle aja eest saavad nad tavalise inimese päevapalga või rohkemgi." Marco avastas enda uut videot vaadates üllatusega, et kaadrisse on jäänud ka tema saksa keele õpetaja. "See proua pani mulle alati viisi! Ma olin ta lemmik!"