Tähelepanelikud IT-inimesed avastasid, et Äripäeva veebilehe sisse on peidetud tööriist, mis kasutab lehte külastavate inimeste arvutit krüptorahade kaevandamiseks.

Avastus tehti neljapäeval ning reede hommikuks on kaevandaja äripäev.ee veebilehelt eemaldatult.

Portaal Geenius.ee kirjutab, et krüptoraha oli ilmselt peidetud mõnda lehel olevasse reklaami ning seni pole veel selge, kas see oli lehe haldajate poolt lubatud või märkamatult sinna peidetud. Riigi infosüsteemide ameti infoturbeintsidentide käsitlemise osakond CERT-EE rääkis Geeniusele, et krüptokaevandajate kasutamine on leviv trend.