Prantsuse politsei on üles leidnud kõik Ritzi hotellist varastatud juveelid, mille koguväärtuseks on ligi 4,5 miljonit eurot.

Ametnike sõnul viskas üks jõugu liikmetest saagi põgenemisel maha, kirjutab Reuters. „Kinnitan, et kõik varastatud kalliskivid on leitud,“ ütles uurimisega seotud isik väljaandele.

Hetkel on vahi all kolm meest, ülejäänud kaks on aga endiselt jooksus.

Kolmapäeval tungisid viis kirvestega varustatud meest akna kaudu Pariisi kuulsasse Ritzi hotelli, kust neil õnnestus varastada suurel hulgal juveele. Sündmuspaigal vahistati kolm kurjategijat. Le Pariseni andmeil nurjas röövlite plaani patrullis olnud politseinik.

Intsident juhtus kella kuue paiku õhtul.