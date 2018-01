USA president Donald Trump ärritus neljapäeval ovaalkabinetis senaatorite peale, kui nad arutasid Haitilt, El Salvadorilt ja Aafrika riikidest pärist immigrantide kaitsmist.

"Miks me laseme kõigil neil inimestel s*taauguriikidest siia tulla," ägestus Trump. Washington Post kirjutab, et ühendriikide presidendi sõnul peaks USA tooma rohkem inimesi sisse selliste riikidest nagu Norra. Valge maja ametniku sõnul oli Trump nõus vastu võtma ka Aasia immigrante, kuna nendest on USA majandusele kasu.

Haitist rääkides ütles Trump, et selle riigi kodanikke ei tohi mingil juhul eraldi kaitse alla võtta. "Miks meil on vaja rohkem haitilasi? Viige nad välja," lausus Trump.

Valge maja kõneisik Raj Shah rääkis pärast Trumpi sõnade avalikkuse ette jõudmist, et mõned Washingtoni poliitikud tahavad võidelda võõrriikide eest, kuid president Trump tegutseb alati ameeriklaste heaks. "President Trump töötab püsivate lahenduste nimel, mis muudavad meie riiki tugevamaks," selgitas Shah ning lisas et seega on USA-sse oodatud eelkõige need immigrandid, kes suudavad ühiskonda panustada, majanduskasvule kaasa aidata ning ameeriklaste suurepärase rahvusega ühte sulada.